Encyclopédie des pendules - Plus de 200 pendules de radiesthésie, choix et utilisation

Ce livre unique présente plus de 200 pendules en expliquant leurs différentes caractéristiques et leurs usages propres : les pendules récepteurs permettent de capter les énergies de l'objet de sa recherche ; les émetteurs qui s'utilisent plutôt pour l'émission d'ondes en direction d'un objet ; -les pendules à la fois récepteurs et émetteurs qui sont plus complexes et délicats à utiliser. Qu'il soit en métal, en bois, en pierre, qu'il soit de style égyptien, en forme de boule ou de cône, qu'il fonctionne par l'intermédiaire d'un témoin ou non, tous les pendules peuvent être utilisés en direct ou à distance. Cette Encyclopédie des pendules est un ouvrage de référence qui permet de connaître les principaux modèles disponibles, pour ensuite acquérir l'outil le mieux adapté à vos besoins, que vous soyez débutant ou radiesthésiste expérimenté.