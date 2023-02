Kosovo, 1995 : Quand Arsim rencontre Milos à l'université de Pristina, leur amour s'impose comme une évidence. Tout semble pourtant les opposer : l'un est albanais, l'autre serbe ; leurs deux ethnies sont sur le point de s'enfoncer dans un conflit meurtrier. La femme d'Arsim attend leur deuxième enfant quand la famille se voit contrainte de fuir à l'étranger pour échapper aux massacres. Ce n'est qu'après la guerre, à son retour forcé au Kosovo en ruines, qu'Arsim se met à la recherche de Milos. Articulé autour de la légende de Bolla, serpent démoniaque et dévastateur, le récit de cette passion vouée à l'échec se déploie dans une prose d'une grande élégance. Pajtim Statovci, jeune prodige de la littérature finlandaise, livre un roman implacable sur le désir, la liberté et la destruction. "Statovci fait preuve une fois de plus d'une étonnante et indéniable virtuosité qui élève son art dans une dimension qui n'a ni temps ni lieu". Helsingin Sanomat, Finlande "Statovci dépeint à travers des détails finement esquissés et hors du réel l'ivresse d'une passion naissante". The Guardian "Bolla est une réalisation splendide, et Statovci un talent majeur". New York Times