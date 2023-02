Les péchés des pères

A 65 ans, Gerda aimerait enfin adoucir son quotidien. Depuis des années, c'est elle qui s'occupe des défunts du village. Mais en ce mois d'août 1962, Gerda voudrait bien refermer la porte tout de suite. Car devant elle se tient Wilhelm Leeb Senior - celui qui l'a abandonnée pour épouser la fille du fermier Kruse et sa dot. Wilhelm, qui est parti à la guerre en nazi convaincu et qui n'est revenu de Pologne qu'après des années de captivité. Qui tyrannise femme et enfants, alors qu'ils ont tout fait pour gérer la ferme que les Leeb exploitent depuis sept générations. Mais aujourd'hui, sur son visage, se dessine une douleur qui va au-delà du supportable. Et Gerda le pressent : sans elle, les Leeb ne seraient pas de taille à affronter la tragédie.