L'étrangère

"Ce roman est une illumination, une bouée de sauvetage jetée dans les eaux sombres de la mémoire et de l'imagination". Ocean Vuong, auteur d'Un bref instant de splendeur Née de parents sourds qui combattent leur isolement par une relation passionnée et tumultueuse, Claudia vit une enfance à part, entre l'Italie rurale de la Basilicate et le Brooklyn des années 1980. Partout, la même sensation l'habite : celle d'être étrangère. Dans une vie constituée d'allers-retours, d'enracinements approximatifs elle fera de son plus grand obstacle, le langage, un véritable cheval de Troie pour enfin donner voix à l'histoire de sa famille. A jamais étrangère, Claudia Durastanti signe un roman puissant et universel qui parvient à raconter une multitude de vies par le prisme de leurs voix et de leurs territoires.