Littératures européennes de Cognac 2019 : Lille, Bruxelles et Amsterdam

ENTRETIEN – Animateur d’ateliers pour les enfants, option pommes de terre changées en tampons encreurs pour faire des dessins, Wauter Mannaert a publié Yasmina et les mangeurs de patates en janvier dernier. Une bande dessinée drôle, sensible et très engagée, autour d’une jeune fille qui adore cuisiner et de son père, veuf depuis quelques années, et passablement dépassé.