Points Classique : La collection poche qui donne envie de (re)lire vos classiques

PointsClassique - Avec l'aide de ses trois compagnons, Athos, Porthos et Aramis, d'Artagnan va devoir affronter la terrible Milady au service de Richelieu. Roman historique, d'aventures et d'apprentissage rempli de péripéties et de coups de théâtre, ce récit nous mène sur les pas de personnages hors du commun, héros et héroïnes du plus grand chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas ! En plus : Un cahier couleurs avec de nombreuses photos et planches de BD Une présentation illustrée de l'auteur et des personnages Des extraits disponibles à l'écoute et un oral du Brevet intégral en audio Une infographie sur le roman d'aventures et des mémos visuels Une frise historique et culturelle sur le siècle de Dumas Un groupement de textes et image Des fiches méthode vers le Brevet Un lexique du récit