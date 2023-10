"J'épuisais ma force nerveuse en lâcheté, en audace, éreinté par les mille contradictions de mon âge aux prises avec une aventure d'homme". Une passion tumultueuse sur fond de Première guerre mondiale. Le narrateur a 15 ans. Marthe, épouse d'un soldat au front, en a 19. Dans une France déstabilisée par les combats naît un amour sulfureux et libre qui fait jaser et bouscule toutes les règles. Jugé scandaleux à sa parution en 1923, ce roman explore sans détour les mécanismes de la passion. Le récit d'un amour adultère et tragique, ardent et sincère. Raymond Radiguet (1903-1923) a publié deux recueils de poèmes ainsi que Le Diable au corps (1923), promesse d'un bel avenir littéraire. Disparu tragiquement à l'âge de 20 ans, il laisse derrière lui un second roman et d'autres poèmes qui seront publiés après sa mort.