"Et là tout près, la mer toujours, la grande nourrice et la grande dévorante de ces générations vigoureuses, s'agitant elle aussi, faisant son bruit, prenant sa part de la fête". Yann Gaos est marin pêcheur. Il est l'un de ces "Islandais" qui, de février à août, quittent le port breton de Paimpol pour aller pêcher dans les eaux du Nord. Gaud Mével aime avec passion ce forçat de l'océan, sans parvenir à le lui avouer. Elle garde espoir qu'ils finiront un jour par être réunis. Pierre Loti dépeint avec précision et poésie la dure vie des hommes sur les flots et la longue attente des femmes sur les côtes. L'histoire d'un amour inoubliable qui se mêle au tumulte obsédant de la mer. Pierre Loti (1850-1923) est un écrivain et officier de marine. Auteur de romans et de journaux inspirés de ses nombreux voyages, il entre à l'Académie française en 1891. Pêcheur d'Islande (1886), a connu un immense succès et est aujourd'hui un classique de la littérature de la mer.