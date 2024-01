Saint-Elme, la folie d'un Twin Peaks, quelque part en Europe

Policier-Espionnage

Saint-Elme T04. L'oeil dans le dos

La mort de Roland Sax crée des remous : Gregor Mazur et son entourage débarquent à Saint-Elme pour assister à l'enterrement. A la Vache Brûlée, Franck se remet de ses blessures et tente de convaincre Philippe de rester en ville malgré le danger. Stan et Yérim font un tour en boîte de nuit. Yves Mertens cherche une maison à louer. Et Piotr est touché par la grâce.