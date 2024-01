La Petite mort : Faux et usage de faux

Humour

La Petite Mort Tome 1.5 : Une impression de déjà lu

La Petite Mort est un enfant comme les autres, si ce n'est qu'il a un avenir tout tracé : quand il sera grand, il reprendra le travail de Faucheuse de ses parents. Ce qui tombe mal car la Petite Mort veut être fleuriste... mais dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut... et dans la mort non plus. Et si... et si la Petite Mort avait fait d'autres choix. Et si ses parents, son grand-père et même son poisson avaient agi différemment. Et si nous revenions aux origines de la Petite Mort pour voir tout son univers réécrit...