Québec Amérique : une littérature venue du Québec

Fondée en 1974 et reprise en 2020 par Caroline Fortin, fille du fondateur Jacques Fortin, Québec Amérique se distingue par sa passion pour la littérature francophone et son engagement envers la qualité et l'innovation éditoriale.

QA est devenue l’une des plus grandes maisons d’édition indépendantes québécoises, publiant un catalogue varié comprenant des fictions audacieuses, des essais inspirants, et des ouvrages pratiques innovants. La maison, qui célèbre bientôt ses 50 ans, a joué un rôle significatif dans l'histoire de la littérature québécoise à travers des œuvres majeures.

Caractérisée par un esprit familial, la maison éditoriale maintient un équilibre entre passion et vision éditoriale solide. Son équipe jeune et dynamique s'investit pleinement dans la promotion et la diffusion des créations de ses auteurs. L’objectif premier du groupe est de proposer des œuvres durables et de découvrir de nouvelles voix littéraires.

La maison publie entre 80 et 100 titres par an, maintenant un catalogue impressionnant de plus de 1200 titres actifs. Cette diversité se reflète également dans ses activités en Europe. La maison s'est fait un nom avec des titres déjà populaires comme la série Anne la maison aux pignons verts et le Dictionnaire visuel, mais aussi avec des nouveautés littéraires et des ouvrages Young Adult et jeunesse. Le succès de Le roitelet de Jean-François Beauchemin en est un exemple frappant.

L’expansion européenne de Québec Amérique est notable. Avec des stratégies de promotion adaptées, un partenariat avec le distributeur Dilisco, et un engagement envers les relations avec les librairies et les médias, l'éditeur vise à renforcer sa présence en France, Suisse, et Belgique. La maison est également active dans les salons et festivals littéraires, cherchant à créer des liens directs avec le lectorat européen.

Un aspect remarquable de leur catalogue est la collection "Littérature d'Amérique", qui met en valeur des titres de grande qualité avec une attention particulière à la facture et au contenu. Cette collection illustre l'engagement de de la maison envers la littérature riche et diversifiée, avec de nombreux auteurs traduits et publiés à l'international.