La mesure de mes forces. Souvenirs de saveurs, de souffrance et de Paris

En apparence, Jackie Kai Ellis menait la vie dont rêvent toutes les femmes, incluant elle-même : fin vingtaine, mari séduisant, brillante carrière en design et superbe appartement. Et pourtant, au lieu de se sentir accomplie, aimée et heureuse, elle se réveille chaque matin dans l'angoisse d'une nouvelle journée à affronter et cherche désespérément un moyen de s'en sortir. Armée uniquement de son amour de la cuisine et des mots, Jackie voyage à travers la France, l'Italie et le Congo avant de rentrer à Vancouver. En cours de route, elle fait l'école de pâtisserie à Paris, mange des abricots plus que parfaits en contemplant les collines toscanes, observe une famille de gorilles au beau milieu de la jungle congolaise et voit son coeur brisé une dernière fois, sur un pont à Lyon, avant de trouver son chemin vers le bonheur et la vie. Le petit plus du livre : des recettes gourmandes transportant le récit directement dans nos cuisines.Une écriture positive et douce pour raconter son histoire et son amour de la cuisine.L'autrice, Jackie Kai Ellis, partage sa vie entre Vancouver et Paris, où elle a étudié à l'école gastronomique Bellouet Conseil.Elle parle le français et est très populaire sur les réseaux sociaux : plus de 27 500 followers sur Instagram.