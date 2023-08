Rétablir le lien profond entre la Nature et l'Humanité

Dès les premiers jours de son existence, l'Humain a toujours été intrinsèquement lié à l'univers qui l'entoure. Cette relation, profonde et complexe, s'est tissée au fil des millénaires, façonnant la manière dont nous vivons, mangeons et percevons le monde autour de nous. Pas de planète B. Voici une excellente raison pour respecter celle qui nous est donnée.

Dans le cadre de ses missions d’aide à la publication, le Centre national du livre permet à de nombreux éditeurs de promouvoir une large diversité d’écrits. En partenariat avec ActuaLitté, voici une sélection de cette pluralité d’œuvres, choisies dans le fonds des ouvrages que soutient le CNL, autour des figures féminines.

Le monde végétal est bien plus qu'une simple source de nourriture ou d'oxygène pour l'homme. Il représente un refuge, une source d'inspiration et un moyen de subsistance. Les arbres, les plantes, les fleurs et les herbes ont toujours joué un rôle central dans nos mythes, nos légendes et nos traditions. Ils sont le symbole de la vie, de la croissance et de la renaissance.

L'agriculture, quant à elle, est le reflet de cette relation intime entre l'homme et la flore. Elle est née du désir de l'homme de cultiver, de contrôler et d'améliorer son environnement. En domestiquant les plantes, en les cultivant et en les récoltant, l'homme a non seulement réussi à se nourrir, mais aussi à créer des sociétés, des cultures et des civilisations.

Mais cette relation n'est pas à sens unique. Tout comme l'homme a influencé la flore, la flore a également influencé l'homme. Les plantes ont enseigné à l'homme la patience, la persévérance et le respect de la nature. Elles lui ont montré l'importance de la saisonnalité, du cycle de la vie et de la mort, et de l'équilibre délicat qui existe entre tous les êtres vivants.

Aujourd'hui, à l'ère de la technologie et de l'urbanisation, il est plus important que jamais de reconnaître et de célébrer ces liens. L'agriculture moderne, avec ses avancées technologiques, a certes augmenté la production alimentaire, mais elle a aussi créé de nouveaux défis. La déforestation, la perte de biodiversité et les changements climatiques sont autant de rappels de l'importance de maintenir un équilibre entre l'homme et la nature.

Danse éternelle, faite de respect mutuel et d'interdépendance, notre une relation à la nature doit être chérie, protégée et transmise aux générations futures. Car sans la flore, il n'y a pas d'homme, et sans l'homme, la beauté et la diversité de la flore ne seraient pas célébrées comme elles le méritent. Voici dix ouvrages qui en parlent au mieux.

(crédits photo : Tim Swaan / Unsplash)