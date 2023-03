Roman, nouveautés : les livres de Marc Voltenauer

Thrillers

Les protégés de Sainte Kinga

Le nouveau Marc Voltenauer, plus sombre, tout aussi incontournable. 1826. Aaron Salzberg descend d'une diligence sur la place de Bex. Il a quitté le royaume de Pologne où il est né pour venir travailler dans les mines de sel qui ont fait la fortune de cette petite ville suisse. 2020. L'inspecteur Andreas Auer est appelé en urgence : une prise d'otages est en cours dans les mines de sel de Bex, toujours en activité. Un wagon avec un homme solidement attaché à son bord sort de l'étroite galerie souterraine et s'embrase sous le regard stupéfait des négociateurs et des forces de l'ordre. Andreas et son équipe n'ont que quelques heures pour découvrir l'identité des ravisseurs et leurs motivations. Une enquête qui les conduira à remonter jusqu'à l'origine des mines.