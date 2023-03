Rêver d’être un autre, c’est courir après une chimère”, Marc Voltenauer

ActuaLitté : Quel est votre principal trait de caractère ?

Marc Voltenauer : Je dirais la curiosité qui me pousse à explorer des sujets et à creuser en profondeur pour imaginer les scénarios de mes romans.

La qualité que vous préférez dans un polar (thriller, policier, etc.) ?

Pour moi, l’élément clé est d’être transporté par l’histoire et les personnages, de me sentir impliqué émotionnellement et de vivre l’enquête comme si j’en faisais partie.

Ce que vous appréciez le plus dans un livre ?

En tant que lecteur et écrivain, j’apprécie particulièrement la profondeur psychologique des personnages ainsi que l’enracinement de l’histoire dans la réalité sociale.

Votre principal défaut quand vous vous mettez à un nouveau roman ?

L’impatience…

Durant un salon du livre, qu'appréciez-vous le plus ?

Rencontrer mes lectrices et lecteurs, mais aussi retrouver mes collègues et amis pour échanger autour d’un verre. Je me réjouis d’ailleurs de participer au Salon du livre de Genève à Palexpo la semaine prochaine.

Qu’évoque le mot « bonheur » ?

Le bonheur, pour moi, c’est la liberté de prendre ses propres décisions, de poursuivre et de réaliser ses propres aspirations.

Le plus grand malheur, c’est quoi ?

Perdre quelqu’un qu’on aime.

Qui voudriez-vous être, que vous n’êtes pas ?

Moi-même. Rêver d’être un autre, c’est courir après une chimère… Le plus important, c’est d’être soi-même.

Dans quel endroit aimeriez-vous écrire ?

Dans une petite cabane au bord de la mer en Écosse, à proximité d’une distillerie.

La couleur que vous préférez ?

Le bleu.

Votre oiseau favori ?

Au vu de l’actualité et de mon nouveau roman, l’aigle semble tout désigné.

Vos héros et héroïnes favoris en fiction ?

Bond. James Bond. (rires !) Adolescent, j’en étais fan : il réunit action, humour britannique, et des « méchants assez fascinants ». En écrivant, ce sont d’ailleurs les antagonistes que je préfère créer.

En matière de musique qu’écoutez-vous ?

Très éclectique : classique, quand j’écris. Rock, musique française ou… suédoise.

Et en matière de peinture ?

Les expressionnistes en général.

Dans la vraie vie, un héros ?

Je n’ai pas de nom en particulier à citer, mais j’admire et je trouve inspirants les personnes qui se battent pour leurs idéaux, notamment pour défendre la dignité humaine ou qui luttent contre l’intolérance.

Une figure historique qui vous a marqué ?

Nelson Mandela, que j’ai eu la chance de rencontrer à Genève. C’était probablement la fois où j’ai été le plus impressionné par le charisme d’une personne et ce qu’elle représente.

Y’a-t-il des interdits dans vos livres ?

Pour l’instant, pas encore. Le roman policier permet de tout aborder.

Ce qui vous agace systématiquement en relisant un premier jet ?

En réalité, l’agacement m’est plutôt étranger… J’adore relire et retravailler mes textes.

Quel personnage historique méprisez-vous le plus ?

Hitler est sans doute pour moi l’un des personnages les plus sinistres de l’histoire.

La réforme que vous appréciez le plus ?

Récemment, un événement majeur en Suisse a retenu mon attention : l’interdiction de la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. De manière générale, toute évolution de la société qui encourage la cohabitation pacifique et le respect de la différence est pour moi une avancée essentielle.



Le don de la nature que vous voudriez avoir ?

Avoir la capacité de mettre le vieillissement sur le mode pause durant quelque temps pour profiter de réaliser tous les projets qui me tiennent à cœur.

Comment aimeriez-vous mourir ?

Pas comme dans mes polars (rires !).



Dans quel état d’esprit êtes-vous actuellement ?

Je me sens reconnaissant et heureux. Reconnaissant de vivre à nouveau ce moment fort où un roman sort en librairie et heureux des premiers retours des lecteurs.

Quelles fautes vous inspirent le plus d’indulgence — particulièrement en regard de votre profession ?

Je dirais... les erreurs de jugement.

Avez-vous une devise ?

« Our lives begin to end the day we become silent about things that matter » (« Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux à propos de choses qui importent »), Martin Luther King Jr.

Crédits photo : Marc Voltenauer