Murder Party, réalité augmentée : l'Inspecteur Andreas Auer sur tous les fronts

Une murder party, pour un auteur de polars, voilà qui fait mouche. Ce 28 août, ils seront 72 à s’engager dans une intrigue, douze équipes de six personnes, et à mener l’enquête avec l’Inspecteur Auer. « Quand je travaillais encore dans la banque, j’ai rencontré Jean-Luc Schmalz, coach et formateur indépendant. Nous avons sympathisé et voilà quelque temps, il a été mandaté par une entreprise pour créer une séance de team bulding. Il a décidé de l’articuler autour des histoires d’Andreas Auer », nous raconte l’auteur, depuis son refuge de Gryon (canton de Vaud, Suisse).

L’aventure débute pour les salariés en 2019, avec une vraie réussite. « C’était peut-être un peu trop complexe, parce que je ne voulais pas céder à la facilité », reconnaît Marc Voltenauer. Mais le succès incite les deux hommes à tenter de reproduire le projet — la pandémie aura raison de cette perspective. « Nous l’avons donc relancé pour cet été, en ouvrant les inscriptions ce 8 juin. En 24 heures, toutes les places étaient réservées. »

Les malheureux pourront découvrir sur le site une présentation plus détaillée.

Pour autant, reconnaît-il simplement, l’idée de la murder party lui vient d’un projet monté par les éditions Pocket — qui publient ses propres romans. « J’avais pris part à un événement en librairie, organisé par l’autrice Ingrid Desjours. » L’éditeur de formats poches du groupe Editis s’est depuis amusé à exploiter les œuvres de ses auteurs, sous ce format de murder party — en juin 2018, dans les bureaux d’Editis, 16 chanceux avaient pu ainsi partager un moment d’enquête avec Michel Bussi. Avec l’objectif de découvrir qui avait volé son nouveau manuscrit.

Pour Marc Voltenauer, l’écriture du scénario fut plus complexe que l’écriture d’un policier, « cela nécessite de l’anticipation, de l’adaptation, vis-à-vis de toutes les réactions des participants ». Mais plus encore, de préparer les indices, les documents (billets d’avion, notes de restaurants, articles de presse), qui seront autant d’outils, en plus d’indices, pour avancer dans l’intrigue.

Pokemon Auer Go

Dans le même mouvement, avec le sourire, il nous annonce la mise en vente d’une application, prochainement, « qui sera une forme de Pokemon Go, toujours autour des aventures d’Andreas ». Pardon ? À l’initiative de l’Office du tourisme de Gryon, son inspecteur prend part à un jeu interactif, dans la perspective de développer des activités en plein air, tout en explorant la région.

De fait, la Suisse a mis en place, au sortir de cette première année Covid, de grandes campagnes de communication : l’objectif d’inciter les habitants à prendre des vacances sur le territoire, plutôt qu’à l’étranger se retrouve ainsi dans cette opération. « Avec Cédric Overmeer, qui dirige la société Escape World, et Emmanuel Pignat, docteur en intelligence artificielle, nous avons conçu un jeu vidéo, une application, qui invitera à parcourir plusieurs lieux, chercher des indices », nous indique-t-il.

Spécialisée dans les jeux type escape room, la société de Cédric Overmeer a planché sur une adaptation en extérieur de ses outils. « La demande de l’Office du Tourisme portait sur des animations extérieures, après la pandémie », poursuit-il. « L’application contiendra donc plusieurs aventures — assez logiquement, la première se déroulera à Gryon, avec pour nom La malédiction de la Bible d’Olivetan. »

Un ouvrage très spécifique, puisque la bibliothèque de la paroisse compte un exemplaire du livre sacré. Il s’agit d’une traduction par Pierre Robert Olivétan, réalisée en 1535, à partir non des textes latins, mais des originaux grecs et hébreux. En outre, le calviniste fut le premier à employer le terme Éternel pour transcrire le tétragramme…

Explorer ses univers

Évidemment, technologie et patrimoine se mêlent, à travers les enquêtes d’Andreas Auer, avec des témoins qui surgiront sur l’écran, en 3D et des parcours où jailliront indices et informations. « L’application sortira début août sur App Store et Google », se réjouit le romancier, impatient – d’autant plus qu’ayant là aussi pris part à la scénarisation.

« Pour un auteur, travailler à des histoires, sur d’autres supports, d’autres formats, c’est un prolongement, bien sûr. Une manière d’exploiter la marque qu’incarne mon inspecteur, autant que son univers. » Par le passé, avaient été organisées des ballades autour de Gryon, qui servaient aux premières armes de l’inspecteur. « L’enthousiasme reflète aussi bien l’attrait pour Andreas que l’envie des lecteurs d’aller à la découverte d’autres récits. »

Avec la présence, en outre, du romancier comme animateur, ce qui ne gâche rien.