10 autrices racontent leur première fois...

Tempura N° 16, décembre 2023 : Littérature

Et si, pour raconter le Japon, on donnait la plume aux écrivains ? Pour la première fois, TEMPURA ne fera pas appel à des journalistes pour des reportages ou des enquêtes : nous avons sélectionné cinq autrices et auteurs qui racontent leur Japon à travers des histoires courtes. Cinq nouvelles, traduites pour la première fois en français et illustrées, comme une invitation au voyage au coeur de la société japonaise. Avec leur mot, chacune et chacun évoque ses rêves, ses craintes ou ses espoirs. Ils soulèvent des questions existentielles et donnent à voir un Japon intime et plus que jamais contemporain... un Japon comme vous ne l'avez jamais lu !