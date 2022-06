Créativité et innovation chez les éditeurs indépendants 

Après une campagne de communication en ligne — proposant extraits d’œuvres, podcasts avec les auteurs et entretiens avec les éditeurs —, Nouvelles têtes avait donné rendez-vous fin janvier 2022. Les mesures sanitaires contraignant à reporter la rencontre, c’est finalement ce 8 juin, au matin, que l’événement a pu avoir lieu. Accueillies par Babelio, les trois maisons romandes exposaient sur tables une sélection de leurs livres les plus représentatifs.

Jouer collectif : Hop, Suisse !

Trois maisons, cinq auteurs et autrices, une vingtaine de livres, ainsi que des jeux et des puzzles, tout était réuni pour combler celles et ceux qui braveraient le mauvais temps matinal. Une trentaine de personnes était attendue, mais la pluie aura eu raison de la moitié d’entre elles. Tant pis : plus de croissants pour les autres.

DOSSIER : Extraits, podcasts, entretiens : Nouvelles têtes, le collectif

De 10 h à 13h, avec un déjeuner proposé pour remplir les estomacs après les esprits, cet exercice de mutualisation, permis par Pro Helvetia — fondation suisse intervenant en soutien aux opérations culturelles —, a convaincu.

Roxane Roland, l’une des quatre cofondatrices de la librairie Vignettes (avenue Jean Jaurès dans le XIXe), comptait parmi les professionnels ayant répondu présents. « Spécialisés BD jeunesse, ce rendez-vous avec de petits éditeurs nous donne accès à des catalogues que les représentants ne fournissent pas forcément. »

Pour elle, la matinée a offert l’occasion de rencontrer les éditeurs, quelques auteurs : « Finalement, cela nous rapproche : leurs projets deviennent plus concrets. » Vignettes, ouverte voilà un an et demi, lors du deuxième confinement, repart avec deux catalogues d’ouvrages, quelques titres et de quoi agrémenter sa vitrine.

« J’avais rencontré Hadi Barkat lors d’une visite à Paris qu’organisait le Bureau international de l’édition française : la première bande dessinée qu’Helvetiq publierait était alors en cours. Le retrouver, maintenant que l’ouvrage est disponible, de passage sur Paris pour Nouvelles têtes, c’est aussi une belle opportunité. »

L'indépendance, source d'innovation

Pour les trois maisons, créer ces conditions d’échange a des implications à différents niveaux. « Avec le lancement de la bande dessinée chez nous, la jeunesse que nous consolidons avec le documentaire, nous explorons d’autres aspects éditoriaux », indique Hadi Barkat, fondateur d’Helvetiq. Tout en découvrant, sur l’instant, les réactions des professionnels, prescripteurs, note Baptiste Pfeiffer, co-directeur de La Salamandre.

« Cette connaissance qu’apportent les temps de rencontre représente un échange mutuel : nous découvrons le ressenti des libraires, devant nos livres, tout en les écouter parler de leur univers, de leur lieu. Nos livres parlent de nature, du vivant, de la relation aux personnes : ici, nous avons renoué avec ce qui apporte un véritable lien, plus humain que le digital, les réseaux ou l’emailing. »

Toucher moins de monde qu’en structurant une visioconférence, certes, mais en passant plus de temps de qualité. Voici ce que recherchait également Claude Pahud, fondateur d’Antipodes.

« On le répète, mais un éditeur suisse a beaucoup de difficultés à exister en France. Avec un format de rencontre à taille humaine, on devient plus attentif et plus convaincant que durant un gigantesque bastringue. » Et d’ajouter : « Attirer l’attention des médias devient de plus en plus compliqué, malgré la qualité des titres que l’on produit. »

Lors d’une prochaine édition, les éditeurs espèrent donc mobiliser plus de personnes, en axant sur une diversité des invités : blogueurs, instagrameurs, et ainsi de suite. « Les synergies, nous avons tous mesuré leur importance après les deux années que l’on a traversées. Alors, le principe du collectif, face à une conjoncture qui se durcit, a d’autant plus d’importance. Et entre indépendants, se pousser à la créativité et l’innovation, en matière d’événementiel, c’est ce qui nous distinguera », conclut Hadi Barkat.

Avec une note d'originalité, qui fait la différence peut-être : en guise de souvenir, ni tote bag ni petit gagdet, mais un cadre, où l'on pouvait “découper” un morceau de Paris – puzzle offert par Helvetique.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0