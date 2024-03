Chaque semaine la sélection Plein les poches, lectures et livres à petits prix

S’il n’est autorisé d’écouter Mariah Carey qu’à l’approche de Noël, pour entendre All I Want For Christmas Is You, cela n’empêche pas d’avoir besoin d’un peu de tendresse. Voici notre sélection de parutions pour préparer les soirées d’hiver, une tasse de chocolat ou thé bien chaude, et confortablement installé(e). En avant pour notre sélection Plein les poches !