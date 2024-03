Foire du livre de Londres 2019 : programme et actualités

LBF 2019 — David McKee, illustrateur britannique de livres pour les enfants et créateur, notamment, de l'éléphant multicolore Elmer, est l'illustrateur mis à l'honneur à l'occasion de la Foire du Livre de Londres. Et pour cause : son personnage le plus célèbre fête ses 30 ans de publication, chez Andersen Press. Elmer s'affichera également sur les sacs en tissu Books Are My Bag, les désormais bien connus accessoires de promotion des librairies britanniques indépendantes.