Les visages de la littérature à la télévision française

Le monde médiatique a peut-être changé, alors que l’on observe de plus en plus de personnes passionnées et proclamées expertes sur différents sujets : sports, paris sportifs ou d’autres sujets en grande avancée ces derniers temps et ce, bien qu’il reste de l’amour, au moins en France, pour les livres et la littérature.

À la télévision, cet amour est incarné par plusieurs personnages entrés dans les mœurs et les habitudes nationales. Qui sont les personnages forts de la littérature française à l’écran ?

Bernard Pivot, la légende

S’il ne fallait en retenir qu’un seul, il s’agirait à coup sûr de Bernard Pivot, véritable précurseur du monde de la littérature sur le petit écran. Après quelques piges à la télévision nationale dans les années 1960, Pivot lance l’émission iconique Apostrophes sur l’ORTF en 1974.

Dicos d’or, championnats de France d’orthographe, président de l’Académie Goncourt, la vie de Bernard Pivot tournera systématiquement autour de sa grande connaissance et de son amour pour la littérature. Aujourd’hui, le journaliste écrivain multiplie les tournées de lecture et les ouvrages portant sur l’étymologie et tant d’autres aspects des mots. Mais il reste aussi très actif et omniprésent sur les réseaux sociaux.

François Busnel, l'homme de La Grande librairie

Journaliste et critique littéraire, François Busnel est également l’un des visages de la littérature à la télévision française. Auteur d’importantes interviews autour de diverses parutions ces dernières années, il s’est notamment démarqué en obtenant une interview de Barack Obama, l’ancien Président des États-Unis, à la suite de la parution de ses mémoires.

En juillet dernier, il a surpris un grand nombre d’habitués en annonçant quitter la présentation de La Grande Librairie, son émission créée sur France Télévisions en 2008. Choisi par ses soins et non sans une certaine logique, son remplaçant est également l’un des personnages montants de la vulgarisation littéraire à l’écran.

Augustin Trapenard

Ce remplaçant est une tête bien faite, découverte sur Canal + il y a quelques années dans le Grand Journal aux yeux de tous. Augustin Trapenard est devenu l’une des références parmi les critiques présents en masse sur les médias, avec un style si singulier.

France Inter, Canal +, Elle, Radio Nova, le journaliste est, à quarante-trois ans, déjà passé par les organes les plus réputés en matière de culture. En débarquant sur France 5 à la rentrée 2022, il ajoute une nouvelle corde à son arc. Et on le retrouve là où sans doute certains ne l'attendaient pas. Un défi à relever pour prendre la suite de François Busnel.

Arielle Boulin-Prat

Bien qu’elle soit particulièrement connue pour son désormais ancien rôle d’animatrice conjointe de l’émission Des chiffres et des lettres, Arielle Boulin-Prat fut le visage littéraire de millions de Français à la télévision. À la sortie de l’école pour les plus jeunes ou lors des fins d’après-midi passées devant la télévision pour les autres, elle fut pendant près de 25 ans responsable de la partie littéraire de la célèbre animation de France Télévisions.

Professeur de lettres classiques de formation née en 1953, Arielle Boulin-Prat s’est muée en accompagnatrice de choix pour tous les amateurs de lettres à la télévision. Suite à un désaccord autour du contrat qui la lie à France Télévisions, elle a décidé de quitter l'émission au cours du mois de septembre 2022. Bertrand Renard, autre figure historique Des chiffres et des lettres, lui a aussi emboité le pas.

Crédits illustration Pexels CC 0