Lecture numérique : se protéger des virus par l’utilisation d’un VPN

Depuis quelques années, la mise en œuvre de VPN s’est progressivement banalisée. Au départ plutôt réservés à des internautes informaticiens, travaillant dans le secteur du numérique, voire aux hackers ou aux usagers du dark web, les VPN sont en passe de devenir des outils ouverts au grand public.

Un réseau privé virtuel (RPV) ou VPN, de l’anglais virtual private network, permet de s’isoler en quelque sorte du trafic d’ensemble d’Internet. On peut ainsi par exemple entrer en communication directe avec un autre ordinateur sans être visible sur le réseau, comme si s’établissait une sorte de tunnel entre les deux interfaces.

Lorsqu’on utilise son ordinateur, une tablette ou son téléphone pour s’adonner au plaisir de la lecture numérique, il peut apparaître comme plus sécurisé d’en passer par un VPN. Si vous naviguer grâce au petit renard de feu, on peut par exemple recourir à Firefox VPN free, ce qui assurera des échanges transparents et protégés. Si la question se pose en France essentiellement pour des raisons de sécurité pour se prémunir contre des attaques de virus et des piratages de données personnelles, dans d’autres pays, c’est la solution pour outrepasser les règles locales de censure.

Il ne faut pas perdre de vue qu’à travers le monde, de nombreuses personnes se voient imposer des conditions restreintes de navigation. Si la Russie a défrayé la chronique récemment sur ce point, bien d’autres pays pratiquent cette forme de censure. Néanmoins, en Russie, une longue tradition d’un usage très libre d’Internet permet à de nombreux internautes de faire fi des barrières numériques mises en œuvre, notamment grâce à un usage particulièrement répandu des VPN.

Depuis les premières périodes de confinement, et le développement massif du télétravail, les VPN se sont progressivement imposés sur le marché français, et c’est une croissance qui ne semble plus être freinée. L’année 2021 a ainsi connu une hausse de 184 % par rapport à 2020. De plus en plus de particuliers ont adopté le VPN comme outil de sécurisation de leur navigation sur Internet.

Mais c’est passer aussi sous silence les possibilités de contournement qui poussent aussi certains utilisateurs à adopter cette technologie. En effet, il est alors possible de faire fi des blocages en œuvre pour différents services de streaming. D’un pays à l’autre les règles ne sont pas les mêmes, ce qui peut induire des catalogues très différents. En masquant son pays d’origine, il est ainsi possible d’arriver à écouter de la musique, lire des livres ou regarder des films qui ne sont pas encore accessible en France par exemple.

Attention cependant, on entre là dans une pratique qui revient à contourner des règles juridiques bien établies, notamment dans le domaine de ce qu’on appelle la chronologie des médias pour les films, et du droit d’auteur pour les livres. Chaque pays n’impose pas les mêmes restrictions pour la durée avant laquelle une œuvre tombe dans le domaine public.

Par exemple, si en France il faut attendre 70 ans après la mort de l’auteur d’un livre pour que ses œuvres deviennent librement accessibles, au Canada, cette période n’est que de 50 ans. Concrètement, vous pouvez accéder aux œuvres d’Albert Camus si vous êtes citoyen canadien, ce qui n’est pas le cas en France puisque l’écrivain est mort en 1960. Il faudra donc encore attendre encore huit ans.