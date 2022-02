VPN et sécurité en ligne : des livres pour y voir plus clair

Pour certains, l’acceptation des cookies est le revers de la gratuité d’un grand nombre de services, et il est donc nécessaire de les accepter pour que l’économie du web fonctionne. Si cela peut s’avérer juste dans certains domaines, peut-être qu’il n’est pas toujours nécessaire de partager de nombreuses informations personnelles simplement quand on veut acheter un produit en ligne. Réagir face au traçage sur Internet est loin d’être évident, même malgré l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement général sur la protection des données) mis en œuvre à l’échelle européenne depuis avril 2016.

C’est certainement dans ce cadre que se développent des solutions permettant d’instaurer une forme de navigation privée, ce qui est une des raisons d’être des VPN. Mais, pour ceux qui ne sont pas initiés aux arcanes de ce domaine de la sécurité informatique, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Quelques ouvrages publiés ces dernières années permettent cependant d’y voir un peu plus clair en la matière.

Les VPN - Fonctionnement, mise en oeuvre et maintenance des réseaux privés virtuels (45 €), de Jean-Paul Archier

Ingénieur systèmes et réseaux doté d’une solide expérience, Jean-Paul Archier a signé ce joli pavé (550 pages) en 2010, mais l’ouvrage reste encore d’actualité, avec une deuxième édition mise à jour, pour tous ceux qui veulent tout comprendre du fonctionnement, de la mise en oeuvre et de la maintenance des réseaux privés virtuels.

Cependant, il faut garder à l’esprit que ce livre, publié par ENI, premier éditeur français de livres informatiques, s’adresse d’abord à un public d’avertis. Il permettra d’acquérir les capacités pour mettre en œuvre des VPN. On y trouvera une description des protocoles utilisés et des exemples que l’on peut dupliquer, et ce quel que soit l’environnement de travail.

Sécurité réseaux informatique : Applications aux VPN (54,90 €) d’Abderrahmane Ez Zahout

Ouvrage également conseillé à des connaisseurs de l’informatique, Sécurité réseaux informatique : Applications aux VPN d’Abderrahmane Ez Zahout est publié aux Editions universitaires européennes. En 110 pages, l’auteur présente les solutions existantes pour échanger des données de façon chiffrée via le réseau Internet. Certains VPN ne sauvegardent pas les données, ce qui leur octroie, en contrepartie, un niveau de sécurité supérieur. Il s’agit simplement de mettre en œuvre une forme de tunnelage en encapsulant les données de façon à ce qu’elles circulent sans être pour autant lisibles.

La sécurité informatique dans la petite entreprise (45 €) de Jean-François CARPENTIER

Quand on parle de VPN, on parle de sécurité et, en la matière, il y a encore beaucoup à faire en France pour que les entreprises qui s’éprennent toujours plus du numérique, mettent en œuvre, en parallèle, des systèmes suffisamment puissants de protection des données. En un peu plus de 400 pages, Jean-François Carpentier, ingénieur en Système d’Information, fait le tour de la question à destination des petites entreprises. L’ouvrage, qui en est à sa troisième édition, met le doigt sur les risques qui contribuent à mettre en danger la sécurité de l’entreprise.

L’auteur fait aussi ressortir les contraintes qu’il faut appliquer pour se conformer aux réglementations en matière de sécurisation des données. A chaque risque, ses solutions, et c’est bien dans cet esprit que l’ouvrage, publié par ENI, est construit. A chaque taille d’entreprise, ses outils adaptés. Aujourd’hui, il n’est plus possible de ne pas s’interroger sur l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données que toute société est amenée à stocker.

Sécurité informatique et Malwares (54 €) de Paul Rascagnères

Pour terminer cette revue des titres liés à la gestion de la sécurité en ligne autour des VPN, on peut citer l’ouvrage de Paul Rascagnères, également proposé aux éditions ENI : Sécurité informatique et Malwares. Cette troisième édition de près de 500 pages fait autorité. Quand vous travaillez dans le domaine de la sécurité informatique, il est nécessaire de connaître les techniques et la méthodologie que l’on utilise pour analyser le fonctionnement des logiciels malveillants (malwares).

Cet ouvrage classe ces logiciels, tout en détaillant leur mode d’action. Se fondant sur le décryptage d’exemples de malwares ayant véritablement été répandus, l’auteur explique comment y faire face, tout en développant des stratégies pertinentes pour se prémunir en amont d’une potentielle attaque.

Et si vous souhaitez aborder ces questions sous un autre angle, peut-être un peu moins formel, mais dans une vision à la fois long terme, littéraire et philosophique, rien de tel que les ouvrages de science-fiction. Ces derniers n'ont eu de cesse d'anticiper les révolutions que nous vivons actuellement. Et la question épineuse de la sécurité des réseaux est au centre de nombreux romans de SF.

Crédits illustraion Pexels CC 0