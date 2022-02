Les livres sur les jeux d'argent les plus vendus en 2021

Le grand livre du poker de Dario De Toffoli

On ne peut pas épargner le grand livre du poker des meilleurs livres sur les divertissements en ligne lorsqu’on parle de poker. Dans ce livre, Dario de Toffoli vous dévoile les meilleures stratégies gagnantes sur les jeux de cartes. En effet, vous apprendrez l’art du poker en communion avec le champion du meilleur jeu de cartes. Avec ce guide vous deviendrez un joueur assez cohérent. Mieux que cela, il vous permet de mettre toutes les possibilités en votre faveur. Autrement dit, vous serez en mesure de tirer parti des joueurs, mais aussi de maîtriser les astuces les plus incontournables de paris et de bankroll. Une chose de plus, est qu’avec beaucoup d’énergie et de fierté vous jouerez à la table finale.

De Toffoli s’assurera qu’ils ne se perdent en aucun cas dans le fourré des appels. D’ailleurs, les stratégies gagnantes, les règles, sans oublier les cultures du Texas Hold’Em sont tout aussi détaillées dans le guide. De plus, il aborde les concepts “soft”, entre autres. On y trouve l’histoire l'étiquette de table et une rubrique abordant le poker au cinéma.

En somme, c'est un bouquin écrit avec simplicité et précision par un joueur très expérimenté de premier plan. Il convient parfaitement aux joueurs français. Le grand livre du poker est l'astuce efficace pour devenir un fan du jeu, car il vous permet de passer d'un perdant à un gagnant.

Put Your Life On It de Victor Chandler

Victor Chandler, le personnage le plus reconnaissable et auteur de “Put Your Life On It”, un des livres les plus vendus dans le monde de jeux d'argent en ligne. Dans cette nouvelle biographie, Chandler dévoile à quel point il était fan et comment ce désir coulait dans son sang depuis sa naissance.

Mais en quoi ce livre pourrait-il être utile à un joueur ? En effet, il est nécessaire qu'un joueur, en jouant, soit motivé et persiste quoi qu’il arrive et l’histoire de Victor Chandler en est un exemple. Devant une offre aussi irrésistible où il est sollicité pour vendre des Playboy Bookmakers, Victor Chandler prend la plus grande décision de sa vie. Bien qu’il ignore la finalité du chemin à parcourir, il se contenta de son premier Royal Ascot très bénéfique. Cependant, il consacra tout son temps avec un désir ardent comme s’il était déjà victorieux avant même de se lancer. C’est donc suite à la récession britannique de 1990, qu’il s’est rendu en Extrême-Orient où il lutta audacieusement contre des parieurs asiatiques de taille, tout en évitant adroitement les attentions triades à Macao.

C’est donc après une décennie qu’il déclenche une révolution et déplace toute son entreprise à Gibraltar. Il est ainsi reconnu comme le premier à avoir joué aux jeux d'argent en ligne.

En somme Victor partage avec vous à travers son livre ses meilleurs souvenirs parfois hilarants de 40 ans dans les jeux en ligne dont le but ultime est de vous motiver à toujours tenir tête haute quoi qu’il arrive. Car, seul le désir et la persévérance promettent la victoire.

Monsieur X de Jamie Reid

Lorsqu’on parle des histoires les plus fascinantes des jeux d’argent, on ne saurait mettre de côté le fameux Monsieur X. En effet, il s’agit d’un guide d’histoire éblouissante de glamour, passant par la richesse, puis la violence qui s'achève par de la tragédie. S’il figure parmi les plus vendus du récit, c’est parce qu’il traite en grande partie des événements réels observés.

Bien qu’il soit charmant, beau et bien éduqué, Patrice des Moutis était également un joueur compulsif et un bookmaker illégal. Pendant 20 ans entre 1950 et 1970, Des Moutis s’est engagé courageusement à vaincre le système de paris public Français. Son succès a bouleversé les autorités qui n’ont pas hésité à changer à mainte fois les règles sur les jeux de paris dans l'intention de l’arrêter.

Vous découvrirez dans ce guide tellement vendu, le facteur qui est à l'origine du triomphe de Des Moutis.

C’est un peu comme le Beat the Dealer de Edward O. Thorp, focalisé sur le Blackjack. A l'instar de Monsieur X, ce guide expose non seulement l’ensemble des points les plus difficiles à comprendre dans ce jeu, mais dévoile aussi les stratégies gagnantes et la façon de repérer la tricherie.

Du moulin à Monte Carlo par Anne Fletcher

Du moulin à Monte Carlo nous raconte l’histoire d’un homme passé d’un statut d’ouvrier à celui de millionnaire dans l’usine Yorkshire à Monte Carlo. C’est sans doute l’une des précieuses raisons de la vente de ce fameux livre dans l’histoire de jeux. Joseph Hobson Jagger est unique parmi les responsables ayant fait exploser la banque à Monte Carlo. Mais, qu’a-t-il de particulier ? En fait, il est l’unique à avoir conçu un réseau infaillible et entièrement légal afin de faire échouer les possibilités à la roulette pour gagner une fortune.

En bref, il était fortement motivé. Joseph est un homme marié avec quatre enfants. Ils faisaient face à un événement si grave que leur seule issue s’avère être son pari sans espoir sur les tables de roulette de Monte-Carlo.

En ce jour, l'héritage de Jagger se ressent au sein des casinos du monde entier quand bien même qu’il soit ignoré. Vous devez comprendre que la réussite est un vrai coup de chance lorsqu’elle est maximisée par une motivation enflammée d’un grand désir. Du moulin à Monte Carlo nous en dit plus à ce sujet.

La plus grande histoire du jeu jamais racontée par Mark Paul



Un récit vrai de trois grands joueurs. Paul nous expose dans son guide l'incroyable histoire de faits et d'aventures de trois jeunes joueurs et présente tous les détails concernant le parcours réussi de Winning Colors convergeant vers le Kentucky Derby Winners Circle. En effet, il s’agit du récit d’un jeune pouliche qui a vaincu le record d’un monde hippique dont les hommes dominent le plus. Ensuite, ces derniers, à leur tour, exposent des joueurs inspirés des quatre coins du monde entier.

Les trois amateurs réalisent un pari hautement improbable battu par la pouliche dans une compétition de Derby. Cependant, ils le font contre toute attente. Le plus émouvant de l’histoire est de maîtriser la façon de récupérer vos colossaux gains sur une piste gouvernée par un cartel mexicain.

