Il y a en effet des 11 novembre qui ressemblent à des Mardis gras, voire au Jour des fous. Heureusement : cela offre aux commémorations de l’Armistice une forme de trêve, où se réfugier pour sourire. Sourions donc, en découvrant comme le Héros sans emploi de Franqui, Gaston Lagaffe, est devenu à la star des Suisses, en quelques minutes. Cité par le Président de la Confédération, il incarnerait une mesure à la bêtise ambiante ?

Autre sourire : celui de la chronique dégainée à l’époque par Frédéric Beigbeder pour dézinguer le livre de Lena Situations — véritable et fameux succès d’édition. Si l’on remettait l’église au centre du village ? Oui ?

Autre sourire, parfois amer, celui de ces six autrices et auteurs qui nous racontent leur première fois… les premiers mots échangés avec leur éditeur, leur premier contrat, les premières illusions — perdues ou non —, les désillusions qui s’en suivirent, parfois. Mené en partenariat avec Dlivrable et Edith & Nous, ce numéro 0 ouvre le bal d’une série de quatre podcasts.

Et puis, pour les plus sérieux, ceux qui sourient avec l’esprit uniquement, une vente aux enchères étonnante : la correspondance amoureuse de François Mitterrand entre 1938 et 1942, avec une certaine… Catherine Langeais.

Excellentes lectures.