Édition, contrat, illusions : six auteurs racontent leur première fois

Édith & Nous, Actualitté et Dlivrable ont pris ces mots d’André Schiffrin au pied de la lettre, convaincus qu’il est sain pour l’industrie du livre de questionner la place, le rôle et la valeur ajoutée de l’auteur et de l’éditeur. La perspective d’une édition sans auteurs ou d’auteurs sans éditeurs conduirait à de nombreux divorces assez dommageables pour quantité de progénitures sur papier glacé.

« La transformation du paysage de l’édition tend inévitablement à priver de toutes chances d’être lues, et par conséquent d’être publiées, les nouveautés d’exception qui ne répondent pas aux critères de valeurs en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l’absence d’un auteur inconnu ? ».

L’époque interroge la relation auteur-éditeur. Jamais les mots de Jérôme Lindon, publiés en 1998 dans les colonnes du Monde, n’auront résonné avec autant d’acuité.

Alors que l’autoédition s’est développée ces dernières années, jusqu’à devenir un modèle incontournable, qui montre toutefois ses limites structurelles et que des auteurs stars s’émancipent de leur relation avec leur éditeur historique, comment se construit aujourd’hui la relation auteur-éditeur ?

Pour cet épisode 0, ils s’appellent Benoît Peeters, Emilienne Malfatto, Dima Abdallah, Thomas Gunzig, Gilles Marchand et Mariette Navarro. Ils évoquent la rencontre et les premiers échanges avec celui ou celle qui deviendra leur éditeur - Les éditions de Minuit, Elyzad, Sabine Wespieser Editeur, Au Diable Vauvert, Le Sonneur, Les Forges de Vulcain, Rageot, Antidata, Chayne ou encore Quidam éditeur.

Ils se remémorent ces échanges, parfois leurs illusions et prises de conscience.