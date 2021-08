Newsletters

Au détour d’une place, fraîchement rénovée, découvrir qu’une cabine téléphonique a été transformée en bibliothèque de rue. C’est à Genève, comme dans d’autres villes ailleurs en Europen, que la mutation s’est opérée — pour le plus grand bonheur des habitants du quartier du Petit-Saconnex.

Plaisir, encore et toujours avec un défi de lecture organisé durant l’été : des dizaines de livres numériques gratuitement disponibles. Une offre pour inciter les jeunes à lire, durant tout l’été — mais en anglais.

Lire ? Bien sûr : et pourquoi ne pas découvrir des auteurs du coin. Ce 21 août est lancée l’opération Je lis haïtien, pour encourager tout un chacun à découvrir les auteurs et la littérature de la région. Enchanteur.

Et puis, ce moment de grande solitude, qui doit s’accompagner d’un joli fou rir : cet instant où l’on retrouve, en bibliothèque, un livre emprunté 50 ans plus tôt. Et qui soudainement, retrouve le trajet de l’établissement…

Excellentes lectures.