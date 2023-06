Newsletters

Rarement une librairie aura entretenu des liens si étroits avec un festival littéraire. Rarement, voire jamais, tant la relation entre les Rendez-vous de la Bande dessinée d’Amiens et Bulle en stock relève de la quasi-filiation. Si la manifestation inaugura sa première édition en juin 1996, la librairie, elle, avait ouvert en novembre de l’année précédente. Et son fondateur compte parmi les créateurs de l’événement : des bulles et des amis.

Voltaire en était convaincu : au bout de la sagesse, il faut « cultiver son jardin ». Ce dernier avait même créé son propre jardin à Ferney. Si l’opposition fut rude entre le philosophe et son rival suisse, Jean-Jacques Rousseau, il se retrouvait sur la vertu de ses espaces retouchés. L’auteur des Confessions pointe leur nécessité dans l’éducation. Gilles Clément ne démentira pas les deux grandes figures du XVIIIe siècle, en tant que l’un des plus importants penseurs et créateurs de ces territoires, entre nature et culture.

Dans le cadre du projet, L’éducation artistique et culturelle (EAC), de l’année 2022, des écoles de Montmorillon, 6 classes, de petite section au CM2, ont travaillé sur le thème, « Identité et territoire », sous la bienveillante direction de l’artiste plasticienne Claire Tingaud. Entre collages, tissages, dessins, poèmes, et même du son, une ambitieuse et riche exposition au Brouard jusqu’à dimanche, à l’occasion du festival littéraire de Montmorillon.

Plongez au cœur de l'univers de Zombillénium, la série créée par Arthur de Pins, grâce, notamment, à un parc Lego de 8 m² spécialement conçu par Stéphane Dely.

Mais aussi comment une mule vola au secours de livres promis à l'autodafé, le Salon du livre et de la presse jeunesse qui revient, un complément aux ouvrages parascolaires...