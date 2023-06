Exposition : les plus jeunes de Montmorillon racontent leur ville

Au rythme de quatre séances à partir de février 2023 - un atelier par mois et par classe -, l’artiste installée à Aubusson profita de ce projet pour découvrir la ville de la Vienne, et de s’appuyer sur ses trésors pour pousser les plus jeunes à la créativité. Son ambition : faire émerger du sens par l’entremise des sens.

Elle nous raconte comment elle s’est retrouvée à la tête de cette initiative, et comment elle s’est inscrite dans la programmation du festival : « J’ai rencontré Alexis Mazade (chargé de la politique culturelle pour la mairie) qui a particulièrement apprécié mon dossier réalisé dans le cadre de L’EAC. Il m’a soutenue pour que j’intervienne dans les écoles, et en tant que coordinateur du festival, intégré dans celui-ci. »

Si elle a voulu proposer une multitude de projets différents, l’idée a été de les lier entre elles, afin d’atteindre à une complémentarité. L’engagement fut réel, puisque l’artiste est allée jusqu’à construire, dans la cour de récré, un métier à tisser.

Rendre vivante la nature

Avec les deux classes de maternelles de l’École Ville-Basse, Claire Tingaud leur proposa un même projet : travailler à partir des végétaux de Montmorillon, en tout cas au départ, car le principe « a vite été perdu de vue ». Une nature à laquelle les élèves ont donné vie, personnifiée, à travers un sourire, un regard mystérieux... La rendre vivante.

Le plaisir de travailler avec les plus jeunes, c’est profiter de la spontanéité. Elle nous raconte, amusée : « Un petit m’expliquait, je voudrais monter dans l’arbre pour que la maîtresse ne me dispute plus. Je suis sûr qu’il y a des dinosaures en haut de l’arbre. »

Pour les CM1 et CM2 de l’École Rossignol, il s’agissait d’exprimer leur vision propre de la ville à partir d’un lieu, d’un aspect, qui leur tenait à cœur. Un gymnase, la vue de la maison d’une jeune élève, les pigeons de sa fenêtre, mais surtout des lieux patrimoniaux de Montmorillon, comme l’église Notre-Dame. Chaque lieu choisi a été réinterprété graphiquement au travers d’un collage.

Donner de la couleur

Pour ce faire, Claire Tingaud les initia au rapport d’échelle, à la perspective, la composition, la couleur, pour un résultat assez bluffant. Une histoire écrite par chaque enfant acheva le, ou plutôt les tableaux. Car oui, afin de consacrer l’importance que chaque œuvre mérite, elles furent toutes encadrées.

Avec les maternelles de l’École Saint-Nicolas, elle travailla sur la création de plans de la ville à partir de vieilles cartes postales, et sur la chapelle romane du XIIe siècle de Montmorillon, L’Octogone. L’idée ? Donner de la couleur à la bâtisse et en tirer des poèmes.

Enfin, avec les primaires, à nouveau, un lieu de Montmorillon a été sélectionné, mais par groupes, et d’en extraire un récit avec des genres littéraires tirés au sort : la mythologie, l’histoire amoureuse, la magie, l’humour, ou encore le polar. De ces 5 histoires, ils en ont fait un résumé en une phrase poétique, dans l’esprit de leur style littéraire. Elles sont à présent suspendues dans la ville de Régine Deforges.

Entendre et montrer

Claire Tingaud a poussé ses jeunes pleins d’imagination à se lâcher, et si elle est très contente du résultat, souvent inventive d’une étonnante manière, elle fait néanmoins un constat : « Ils sont trop dans le “est-ce que je fais bien”, souhaite répondre à une demande d’adulte. » Et de partager une certaine surprise : « Même chez les plus petits, dans une moindre mesure, il existait cette peur : “Est-ce que je suis en train de dire une bêtise”. C’est d’ailleurs plus facile de travailler en individuel qu’en groupe. » Elle s’est aperçue que les petites filles s’inquiétaient plus du regard des autres que les petits garçons par exemple.

Et de faire un bilan : « On le sait, les plus jeunes se racontent des histoires, et l’idée est de leur creuser une ouverture pour le faire. Mais ça reste surprenant pour eux d’exprimer ce qu’ils ne partagent pas de prime abord. »

Ne comptant pas ses heures, Claire Tingaud a complété ce travail d’une création sonore, à l’instar de ce qu’elle réalise pour ses propres œuvres, entre installations, sculptures et surtout tableaux tissés : « Ça enrichit l’immersion dans l’univers proposé », explique-t-elle, avant d’adjoindre : « J’ai enregistré tous les personnages qu’ils ont façonnés. Comment ils s’appellent, s’expriment, mais aussi par exemple des bruits de bouche, dans une approche avant tout sensorielle. » Entendre ce que l’on voit.

Les pouvoirs de la création

Enfin, le projet a été soutenu par l’Association au fil du Poitou : « C’est le service culturel qui m’a mis en contact avec elle », nous apprend la plasticienne. Les membres ont restitué des broderies à partir des histoires des élèves, pour la joie des brodeuses. « Super contentes de pouvoir travailler avec une vraie artiste », de leurs propres mots, elles s’inspireront pour sûr de cette expérience pour le futur : elles passèrent ici d’un travail de reproduction d’illustration à une nécessité d’interprétation, de création.

L’une des brodeuses, Françoise, s’amuse : « Un enfant a appelé la rue où se situe l’exposition, Montebello, “Montevello”, sans savoir que Regines Deforges a écrit La bicyclette bleue, où plusieurs scènes se déroulent à Montmorillon. »

L’exposition est à découvrir jusqu’au dimanche 4 juin à 17h, 13 rue Montebello.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

