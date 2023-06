Le Salon du livre et de la presse jeunesse revient pour une 9e édition

Créé il y a 7 ans par le Salon du livre et de la presse jeunesse, le Parc d’attractions littéraires, propose à tous les publics durant l’été, une occasion originale de découvrir et de célébrer, par le jeu, la littérature jeunesse. Une version itinérante, modélisée à partir de la version fixe, circule également en Île-de-France. Ainsi, chaque année, ce Parc d’attractions littéraires multiforme accueille plus de 50.000 personnes.

Du 28 juin au 5 juillet (sauf le 2 juillet) le Parc départemental Georges-Valbon, à La Courneuve accueillera le parc d'atraction. Plusieurs activités culturelles et sportives seront organisées avec une exposition interactive et des lectures. Un magazine d’activités et des livres seront offerts. Un parcours en 12 étapes, comme les 12 dieux de l’Olympe ou les 12 travaux d’Hercule, est organisé pour partager une expérience immersive et ludique dans le monde de la littérature jeunesse.

Un évènement itinérant

Du 11 au 28 juillet, 40 escales sont prévues en Seine–Saint-Denis et en Île-de-France. Ces manifestations offrirons, le temps d’une journée, des animations adaptées de la version fixe du Parc d’attractions littéraires, avec son exposition, son magazine, des jeux, des ateliers, des livres et des lectures.

Du 15 au 23 juillet, des arrêts auront lieu à Cergy-Pontoise, Créteil, Draveil - Port aux cerises, Étampes, Saint-Quentin-en Yvelines, Vaires-Torcy (Sous réserve). Cet été, le Salon du livre et de la presse jeunesse installera dans 6 îles de loisirs, des bibliothèques de littérature jeunesse accessibles à tous.

Sur dix jours, les visiteurs pourront aussi profiter, dans un espace dédié, de jeux littéraires, de magazines d’activités et de près de 150 livres à feuilleter ou se faire lire. Douze médiateurs, spécialement formés par le Salon, seront présents pour accompagner les enfants, les ados et leurs familles.

Crédits photo : Mathieu Bertrand Struck (CC BY-NC-ND 2.0)