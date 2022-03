L'Adieu au rivage

Juin 1940. Trois soeurs vivant en Libye - le " quatrième rivage " italien - sont séparées de leurs parents et envoyées pour trois mois dans le camp fasciste de la tour Balilla, sur la côte toscane. Mais au lendemain de leur arrivée, Mussolini déclare la guerre. Pour les centaines de jeunes filles du camp, le retour à la maison devient impossible et la colonie se transforme en séjour au long cours. Sara, Angela et Margherita grandissent en se pliant à la discipline et à la propagande fascistes. Leurs seuls chemins vers la liberté sont le songe d'une amazone à cheval et leurs rêves d'évasion.