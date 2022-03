Un dialogue étonnant et savoureux entre un clown célèbre dans le monde entier pour son spectacle "L'Art du rire" et un philosophe incrédule. Depuis de nombreuses années, Jos Houben arpente les scènes du monde entier avec L'Art du rire, un spectacle fondé sur le geste, qui explore ce moment fragile où, qu'on le veuille ou non, le rire se déclenche. Christophe Schaeffer, chercheur en philosophie, a délaissé l'université pour la mise en scène et la création lumières. Les deux hommes sont complices de planches de vingt ans. Ensemble, suivis par un mystérieux chien et tenant fermement la main du lecteur, ils se lancent ici, trébuchant et facétieux, à la poursuite du rire. Quelle est cette liberté dont il se nourrit ? Comment un simple geste suffit-il à faire déraper l'esprit ? Dans la lignée des grands textes sur le théâtre et des dialogues philosophiques, Le Chien de Bergson s'amuse à jouer avec nos certitudes et nous embarque dans un voyage improbable où les réflexions les plus sérieuses glissent toujours vers l'absurde et la poésie.