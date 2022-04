De la pensée de Dieu à la Parole du Prophète

La culture musulmane s'estime parfaite, puisque détentrice de la Parole divine. Comme cette Parole est par définition omnisciente, les tenants du dogme ne tolèrent en son sein aucune divergence. Toute interprétation ou adaptation du Coran aux exigences de notre temps est perçue comme une atteinte à la sacralité du divin. D'où ce combat contre la raison humaine jugée fragile et inopérante face à la Puissance divine. "Si la raison humaine est conforme à la Raison Divine, elle est redondante et inutile, mais si elle en diffère, elle est immanquablement fausse et doit être bannie". L'auteur considère que cette vision du dogme est l'une des causes qui bloque l'évolution des pays musulmans et les maintient dans une culture fermée. Tout simplement, parce qu'une culture qui ne se pose plus de questions et estime détenir toutes les réponses utiles à son devenir, stoppe sa dynamique d'évolution et devient par conséquent stérile. Pour sortir de cette impasse, il faudrait concevoir autrement la