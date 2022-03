Homélies dans la tradition chrétienne orthodoxe

Vie parisienne, création publicitaire et passion automobileâ- A 27 ans, le père Basile Cochin a une révélation et balaye tout cela d'un revers de main pour mener une vie monastique à Saint-Michel du Var, près de Flayosc, où il devient l'un des bâtisseurs. Aujourd'hui marié et père de famille, il est prêtre, recteur de la paroisse et très actif sur le projet en cours d'un écosite sacré. Le monastère avec ses magnifiques fresques, son écosite sacré, devient un lieu très visité , parmi les plus beaux lieux du Var.