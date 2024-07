Le grand méchant Loup Tome 5 : Crier au loup

L'agent Cooper Dayton n'aurait jamais imaginé une activité plus difficile que les enquêtes criminelles. Jusqu'à ce qu'il organise un mariage. Maintenant qu'il est débarrassé d'un vieil adversaire, l'agent du FBI Cooper Dayton a bien mérité une pause. Ce n'est pas comme si organiser son mariage avec son partenaire métamorphe sexy, Oliver Park, était forcément sans stress, mais c'est toujours mieux que de se préoccuper du message inquiétant, reçu un mois plus tôt, annonçant que sa vie était en danger. Alors que sa famille le traîne à une soirée, Cooper se prépare à un moment gênant, mais au lieu de ça, il se retrouve au milieu d'une sale dispute entre l'ex de Park et un chef de meute rebelle. Ce qui aurait dû n'être qu'une petite sortie se transforme en une véritable enquête criminelle : le chef de meute est retrouvé mort, et l'ex de Park disparaît. Pour couronner le tout, Cooper et Park reçoivent une série de cadeaux de mariage dérangeants qui semblent connectés, d'une façon ou d'une autre, à tout le reste. La liste de potentiels suspects est longue et, alors que les cadavres s'amoncellent, Cooper doit se tourner vers la personne à laquelle il se fierait le moins au monde : l'ennemi qu'il a déjà mis une fois derrière les barreaux, qui n'a rien à perdre à lui mentir et tout à gagner si Cooper disparaît du paysage - pour de bon. #MM #Mariage #Meurtre #Mystère Ce tome clôt la série Le grand méchant loup