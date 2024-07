La caisse. Suivi de Journal d'une nécrosée

Ces deux nouvelles sont certes très différentes, mais décrivent l'une comme l'autre un enfermement dans la solitude. En un sens très matériel pour le personnage de la première, qui vit calfeutré dans sa voiture, et dont les quelques contacts avec le monde extérieur sont réduits à leur expression la plus triviale. Et dans une acception plus symbolique dans le deuxième texte, où une femme est d'abord prisonnière de l'attente amoureuse, avant d'être occupée par les souvenirs de ses amours passés.