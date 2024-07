Highland Magic Tome 2 : Code d'honneur

Integrity Taylor aurait dû être une princesse du Clan. Au lieu de ça, elle vit en marge de la société. Maintenant qu'elle en sait plus sur ses ancêtres et sur la magie qu'elle est capable de manier, elle ne compte plus rester dans l'ombre. Les Jeux des Sidhe, qui ont lieu une fois par génération, vont lui fournir l'occasion rêvée d'obtenir ce qui lui était dû à la naissance - et la perspective de combattre en corps-à-corps Byron Moncrieffe et ses mèches dorées, c'est la cerise sur le gâteau. #UrbanFantasy #Sidhe #Magie #Clan