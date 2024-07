Méthode de lecture graphémique CP Sami et Julie. 2 volumes : Cahier d'écriture ; Carnet de mots, Edition 2024

Une méthode de lecture graphémique innovante pour apprendre à lire, écrire et comprendre avec Sami et Julie tout en travaillant l'orthographe ! Le cahier d'écriture / le carnet de mots : Le cahier d'écriture suit la progression des graphèmes du manuel. Un travail de préparation sur la posture de l'écrivain, les mouvements de base, la tenue du crayon, le tracé. Tête-bêche, le carnet de mots à remplir au fil de l'année permet l'apprentissage du vocabulaire et de l'orthographe des mots courants et déchiffrables.