Berserk of Gluttony Tome 8

Désormais plus démon qu'humain, Rafale Vlerick risque de détruire l'ensemble de la capitale. Fate et ses alliés vont devoir lutter de toutes leurs forces pour le vaincre et protéger le peuple et les gens auxquels ils tiennent. Mais un danger bien plus sinistre approche. Un danger que Myne se refuse d'affronter... Que faire quand même l'espoir n'est plus ?