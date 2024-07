Brisée par ton amour... Tome 3

Son amour pour Hiroshi pourrait mener à la folie ! Traumatisée suite à son agression, Ichika prend son courage à deux mains et reprend le chemin du lycée après plusieurs semaines d'absence. Mais une surprise l'attend : Kanae, tout sourire, semble avoir pris la place qu'elle occupait auparavant. Son amour pour Hiroshi la comble de bonheur... Un amour qui pourrait mener à la folie... La plus pathétique et la plus malsaine des relations...