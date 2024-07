86 [Eighty-Six Tome 4 : Under Pressure

La République et la Fédération entrent dans une nouvelle ère, incarnée par la destruction de Grandmur et la victoire des Eighty-six contre Morpho ! Après de nombreuses années sans jamais s'être vus, Léna et Shin sont confrontés l'un à l'autre pour la première fois. Leurs retrouvailles, aux accents d'une première rencontre, marquent le début d'un lien unique et profond entre les deux jeunes gens. Mais la Légion n'est jamais bien loin, ainsi que ses armes toujours plus effrayantes ! Le bonheur de nos héros ne tient qu'à un fil, d'autant plus lorsqu'une mission est affectée à leur nouvel escadron : se rendre dans la seconde plus grande ville du pays, Charité, et y explorer un tunnel abandonné particulièrement suspectâ¦