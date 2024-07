Roll over and die Tome 5

Entre l'étrange comportement de Dean et les révélations d'Odile sur l'église originelle, Flamme se sent totalement perdue. La jeune femme a du mal à démêler la vérité, et ce même lorsque se présente à elle la plus horrible des abominations qu'il lui ait été donné de voir ! Heureusement, elle peut compter sur Milkitte, sa fidèle servante, avec laquelle elle noue des liens de plus en forts. Peu à peu les traumatismes de l'ancienne esclave refont surface à mesure qu'elle s'ouvre à Flamme...