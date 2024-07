La criminologie en Côte d'Ivoire. Vie et survie 50 ans après

Cet ouvrage retrace les enjeux et les difficultés de la Criminologie dans un pays africain francophone. L'importation de la Criminologie en Côte d'Ivoire grâce au Centre International de Criminologie Comparée (CICC) de Montréal avec l'appui de l'Agence Canadienne de Développement a été facilitée à la fois par des facteurs scientifique, diplomatique, politique et social. Avec quarante ans d'enseignement et trente ans de recherche, la vie académique et scientifique semble se dérouler dans un environnement très peu favorable à son développement. Malgré les difficultés inhérentes à la culture locale et la vision idéaliste des universitaires de l'ancien pays colonisateur où on assiste à l'impossible constitution d'une discipline criminologique, la discipline résiste, évolue et s'enracine. Cet ouvrage nous permet de mieux appréhender la dynamique de l'évolution des enseignements de la Criminologie et des pratiques pédagogiques associées. Il présente le déroulement de la recherche en Criminologie au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. On y trouve les défis de sa survie, l'impact social, la question de l'insertion des diplômés et des pistes de réflexion pour le développement de la Criminologie dans la société ivoirienne.