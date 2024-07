Thi Maï. Dans l'enfer indochinois

En l'an 1902, l'amour fou entre le jeune dreyfusard Valentin et la rebelle Thi Maï lance une saga aux destins tragiques qui va traverser l'Indochine, dans un Vietnam fascinant, de la conquête coloniale à la défaite. Leurs deux filles métisses, Suzanne et Henriette, avec leurs enfants, pourront-elles s'en sortir, au coeur de ce climat racial et de quinze ans de guerre ?? Ce roman atypique et bouleversant se fonde sur le témoignage exceptionnel d'une famille qui a payé l'un des plus lourds tributs à l'Indochine. Son apport iconoclaste percute l'occultation de la conscience française. L'écriture historique se double d'un croisement culturel, sensuel, spirituel et de pure poésie qui transgresse l'Histoire autour de l'extraordinaire Thi Maï la chamane et de sa mission. Une ode à l'humain, à l'amour, à l'universel.