Les conflits dans les relations de travail. Sanctions et calcul des droits liés à la rupture du contrat de travail

Certaines situations en milieu professionnel conduisent souvent les employeurs à prendre des décisions outrées qui poussent les salariés à se séparer des chefs d'entreprises. C'est dans cette perspective qu'intervient l'option du calcul des droits liés à la rupture des relations de travail. La technique des calculs n'est pas toujours aisée à maitriser par les professionnels du droit du travail ou du droit social. Aussi, ce livre met-il à la disposition des spécialistes du droit social et des employeurs la technique de calcul des droits résultant d'un licenciement abusif, d'une démission ou d'autres cas de rupture du contrat de travail. Il attire également l'attention des employeurs habitués aux sanctions excessives en violation des règlements intérieurs sur les conséquences de tels actes. Ce livre se veut un outil didactique au service des praticiens du droit de travail et du droit social, notamment les inspecteurs du travail, les magistrats, les responsables des ressources humaines et autres catégories des personnes qui s'intéressent aux questions de travail.