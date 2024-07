L'essentiel pour réussir le bac de philosophie ! Un ouvrage clair avec une mise en page colorée pour réviser les 17 notions au programme de philosophie et s'entraîner à la dissertation et au commentaire. Toutes les notions sont expliquées et illustrées de nombreux exemples, de sujets du bac sont présentés sous forme de cartes mentales et des quiz interactifs sont proposés pour s'exercer et être prêt(e) le jour de l'épreuve ! Les cours à écouter sont également disponibles en accès gratuit. Toutes les notions du programme expliquées : Les exercices corrigés ; Les exemples de sujets traités ; les méthodes de l'épreuve + Les cours à écouter accessibles via des QR codes.