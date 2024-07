41 vautours Tome 4 : L'armée des rêveurs

Retrouvez dans ce tome inédit Amber et Niel au coeur d'une enquête encore plus palpitante ! Le mystère s'épaissit ! Les équipes de Neil et Amber travaillent d'arrache-pied sur le Black Sabbath. Et il y a aussi la disparition de Robyn. Qui est responsable ? Où est-elle ? Comme si ça ne suffisait pas, les meurtres se succèdent. S'agit-il de l'oeuvre d'un serial killer ? Encore un ? Ils le sentent, le danger se rapproche, et ils sont en ligne de mire. Est-ce en lien avec une de leur enquête en cours ? Si oui, laquelle ? Au FBI comme à la crim' de Manhattan, le temps presse pour enfin mettre hors d'état de nuire les responsables de cette boucherie. A moins que...