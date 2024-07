Les Comptines Inoubliables : Plongez dans le monde enchanteur de l'enfance avec des comptines intemporelles telles que "La famille tortue", "Dans la forêt lointaine", "Une souris verte", "Mon petit lapin a bien du chagrin", "Une poule sur un mur", et "Petit escargot". Ces chansons évoquent des souvenirs précieux et établissent une connexion émotionnelle avec les tout-petits, créant ainsi des moments magiques de partage entre parents et enfants. Une Symphonie Tactile : Chaque double-page de ce livre est une expérience tactile unique. Les textures de fourrure et de flocage soigneusement sélectionnées stimulent le sens du toucher des tout-petits. L'enfant pourra sentir la douceur de la fourrure en explorant les aventures de la petite souris verte ou caresser le flocage délicat qui accompagne les péripéties de la famille tortue. Ces éléments tactiles ajoutent une dimension interactive qui favorise le développement sensoriel et moteur des tout-petits. Musique à la Demande : Equipé de piles AAA et d'un bouton de réglage du volume, "Mes Comptines Sonores à Toucher pour Bébé" offre une expérience musicale personnalisée. Les parents peuvent ajuster le volume en fonction de l'environnement, garantissant ainsi une écoute agréable et adaptée à chaque situation. La facilité d'utilisation de ce livre musical en fait un compagnon idéal pour les moments calmes et les séances de jeu interactives. Qualité et Durabilité : Nous accordons une attention particulière à la qualité de nos produits. "Mes Comptines Sonores à Toucher pour Bébé" est conçu avec des matériaux durables, résistants et sécurisés pour les petites mains. Chaque page est soigneusement assemblée pour résister aux manipulations fréquentes des tout-petits, assurant ainsi une expérience de lecture durable.