L'appel de l'univers. L'aventure cosmique de Hor et Nour

L'histoire de deux photons qui visitent l'univers, depuis le Big bang jusqu'à la Terre. Hor et Nour, deux photons facétieux, sont nés avec le Big Bang. Au cours de leur périple à travers l'Univers, ils vont se faire de nombreux amis et découvrir la matière, l'antimatière, les étoiles, les galaxies, les trous noirs, l'espace-temps, puis le Système solaire et enfin la vie sur Terre. Ce conte poétique, fidèle aux connaissances actuelles sur l'Univers, nous relie aux étoiles et au ciel. Car l'histoire de la matière qui nous constitue, c'est notre histoire.