Un projet sorti de terre : la Grande Muraille Verte. Sahel, XXIe siècle

Le prochain prix Nobel de la paix ? Conçue il y a près de vingt ans, la Grande Muraille verte est en train de sortir de terre et de transformer le quotidien des habitants des régions sahéliennes concernées. Censée couvrir une bande de territoire de quelques dizaines de kilomètres de Dakar à Djibouti, elle n'a, compte tenu des nombreux conflits qui handicapent la région, trouvé une traduction durable qu'au Sénégal. Les premiers enseignements de cette expérience peuvent être maintenant tirés, permettant d'envisager un changement d'échelle du projet. 20 milliards ont été mobilisés pour les 3 prochaines années alors que seulement 3 milliards avaient été trouvés entre 2007 et 2023. Des personnalités aussi diverses que Barack Obama ou François Hollande militent pour l'attribution du prix Nobel de la paix au projet. D'autres régions d'Afrique souffrant du changement climatique comme l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est cherchent à s'en inspirer. Les chercheurs français jouent un rôle central dans sa mise en place : la sélection des espèces résistantes à la sécheresse, la création de systèmes de pare-feu pour prévenir les incendies, la création de jardins polyvalents imbriquant arbres, cultures et élevage, l'acculturation du projet auprès de populations d'éleveurs nomades qui le voyaient au départ comme une entrave à la liberté des troupeaux, la création de coopératives de femmes alimentant les marchés locaux, la généralisation de la scolarisation des enfants sont à mettre au crédit de la coopération franco-sénégalaise. C'est cette formidable aventure que les chercheurs racontent ici, au plus près du terrain, pour faire partager à un large public les raisons d'espérer dans les capacités de l'humanité à faire face à l'adversité.